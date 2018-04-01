أيمن الصفدي يعلن نقف إلى جانب مصر في جهود مكافحة الإرهاب

أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الأحد خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية سامح شكري الوقوف جانب مصر في جهود مكافحة الإرهاب.
وأكد الصفدي أن على المجتمع الدولي حماية الفلسطينيين المطالبين بحقوقهم المشروعة
GMT 11:44 2018 الأحد ,01 إبريل / نيسانسامح شكري يؤكد أن سياسة قطر في مكافحة الإرهاب ليست متسقة مع الإجماع العربي
GMT 11:42 2018 الأحد ,01 إبريل / نيسانأيمن الصفدي يعلن أن الأردن وصل لطاقته الاستيعابية القصوى في تحمل مسؤولية النازحين السوريين
GMT 11:38 2018 الأحد ,01 إبريل / نيسانأيمن الصفدي يعلن أن حل الدولتين هو الحل الوحيد للأزمة بين فلسطين و إسرائيل
GMT 11:35 2018 الأحد ,01 إبريل / نيسانسامح شكري يعلن أن على مجلس حقوق الإنسان الدولي مراجعة سياساته تجاه الشعب الفلسطيني
GMT 11:29 2018 الأحد ,01 إبريل / نيسانسامح شكري يعلن بحث التطورات المؤسفة التي جرت في غزة
جذبت النجمة العالمية سيلينا غوميز التي لم تفارق الابتسامة وجهها على الرغم من حالة التوتر التي تعيشها، بسبب ابتعادها عن صديقها نجم البوب الشهير جاستين بيبر، عدسات المصورين، وهي تغادر مطعمًا في بيفرلي هيلز يوم الجمعة، وكانت في انتظار سيارتها. وظهرت سيلينا غوميز، بإطلالة مميزة ورسمية بعض الشئ حيث اعتمدت أسلوب "Semi-formal"مع مجموعة من الألوان الفاتحة ، فاختارت أن ترتدي سروالا من الجينز باللون الأزرق الفاتح، منسقا مع سترة مخططة باللونين الأبيض والأسود حملت توقيع دار أزياء "Reformation ". وانتعلت غوميز زوجا من الأحذية الرياضية البيضاء، وأضافت حقيبة يد كلاسيكية وأقراط فضية وخواتم وأخفت أعينها بنظارة شمسية أنيقة. وسيلينا قررت الابتعاد عن حبيبها السابق المغني جاستن بيبر للتفكير وإعادة استجماع نفسها من جديد. ويقال أنها تشعر بالحساسية والضغط جراء اهتمام وسائل الإعلام بموضوع علاقة والدتها ماندي تيفي وبيبر، حيث ترغب في
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