أيمن الصفدي يعلن نقف إلى جانب مصر في جهود مكافحة الإرهاب

أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الأحد خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية سامح شكري الوقوف جانب مصر في جهود مكافحة الإرهاب.

وأكد الصفدي أن على المجتمع الدولي حماية الفلسطينيين المطالبين بحقوقهم المشروعة