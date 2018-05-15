قوات الدفاع الجوي السعودي تعترض صاروخا بالستيا أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه جازان جنوبي المملكة
GMT 11:34 2018 الثلاثاء ,15 أيار / مايومواجهات عنيفة مستمرة مع الاحتلال وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز شمال مدينة قلقيلية.
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GMT 11:26 2018 الثلاثاء ,15 أيار / مايوإسقاط الجنسية البحرينية عن 115 متهمًا بالإرهاب
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ظهرت النجمة الشهيرة باريس هيلتون، بإطلالة جذابة خطفت الأنظار، في مهرجان كان بدورته الـ71 المقام لجمع التبرعات للمنظمة الخيرية "Fashion For Relief " في العاصمة الفرنسية باريس. وارتدت هيلتون البالغة من العُمر 37 عامًا، فستانًا ذهبيًا طويلًا بلا أكمام، والتي أضافت له قطع المجوهرات من الماس التي أبرزت خلالها خاتم خطبتها الذي يبلغ وزنه 20 قيراطًا. وهيلتون ، التي سافرت لحضور مهرجان كان مع خطيبها كريس زيلكا ، ظهرت منفردة بهذا الحدث. ومن المقرر أن تحيي باريس هيلتون حفلة موسيقية وحفلة دي جي. و"Fashion For Relief " هي منظمة غير ربحية ، تقودها عارضة الأزياء ناعومي كامبل، لجمع المال لأسباب مختلفة، وسيساهم الحدث هذا العام في رعاية منظمة إنقاذ الطفولة. وهذا العام (2018) هو العام الثالث عشر على تأسيس كامبل المؤسسة الخيرية والتي تسمح لها باستخدام نفوذها في صناعة الموضة لدعم
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