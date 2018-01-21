العاهل الأردني يشدد على أهمية حل الدولتين بين الفلسطينيين وإسرائيل على حدود عام 1967 وان تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين

شدد العاهل الأردني على أهمية حل الدولتين بين الفلسطينيين وإسرائيل على حدود عام 1967 وان تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.
وأعلن أنه يخشى أن قرار واشنطن حول القدس لا يخدم الحل الشامل للصراع .
GMT 16:51 2017 الثلاثاء ,05 كانون الأول / ديسمبرالعاهل الأردني يؤكد أن اتخاذ هذا القرار سيكون له انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط
GMT 16:47 2017 الثلاثاء ,05 كانون الأول / ديسمبرالعاهل الأردني يحذر من اتخاذ أي قرار خارج إطار الحل الشامل الذي يحقق إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية
GMT 13:02 2017 الثلاثاء ,04 إبريل / نيسانالرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي العاهل الأردني في واشنطن الثلاثاء
GMT 09:58 2017 الأربعاء ,29 آذار/ مارسالعاهل الأردني يؤكد أن أمام الأمة العربية تحديات كبيرة لا سيما الارهاب
GMT 17:51 2017 الأربعاء ,08 شباط / فبرايرالعاهل الأردني يصرح المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من الجهد من قبل مصر و الأردن للتواصل مع الولايات المتحدة .
ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة بيلا حديد، والممثل روبرت باتينسون، بإطلالات أنيقة ومميزة خلال عرض أزياء ديور لخريف/شتاء 2018-2019 للرجال في العاصمة الفرنسية باريس، يوم السبت. وجذبت بيلا حديد البالغة من العمر 21 عاما، أنظار الحضور بإطلالتها المثيرة حيث ارتدت بدلة سوداء مكونة من سروال وسترة مفتوحة تكشف عن حمالة صدر من الدانتيل. وحافظت عارضة الأزياء على إطلالتها الأنثوية بشكل مميز عن طريق بعض الاكسسوارات من الأقراط المميزة ومنديل حول العنق باللون الأسود، إضافة إلى أنها صففت شعرها ليكون مرفوعا بشكل ذيل الحصان انيق، ما اضاف إلى اطلالتها مزيدا من التألق. وباعتبارها واحدة من أهم عارضات الأزياء هذه اللحظة، ليس من العجب أن نجدها تواكب اتجاهات منصات الموضة، لذلك اختارت واحدة من النظارات الشمسية السوداء الصغيرة التي ظهرت تصاميم مميزة على إطاراتها، مع المكياج البسيط والناعم ما اعطاها مظهرا طبيعيا ليبرز ملامحها
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