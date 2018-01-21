العاهل الأردني يشدد على أهمية حل الدولتين بين الفلسطينيين وإسرائيل على حدود عام 1967 وان تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين

شدد العاهل الأردني على أهمية حل الدولتين بين الفلسطينيين وإسرائيل على حدود عام 1967 وان تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.

وأعلن أنه يخشى أن قرار واشنطن حول القدس لا يخدم الحل الشامل للصراع .