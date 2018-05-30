السيطرة على حريق نشب بغرفة تبريد في محطة مترو الشهداء

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل غرفة تبريد فى محطة مترو الشهداء، حيث انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان دون وقوع إصابات.
كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الغرف بمحطة مترو الشهداء، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق.
وأكد بيان لوزارة النقل، انبعاث أدخنة من مجرى الكابلات المغذية لمحطة التبريد والتهوية ( RB3 ) من محطة الشهداء خط أول، وتم عزلها، وجارى فحص أسباب الأدخنة دون التأثير على حركة القطارات والخط الأول يعمل كالمعتاد.
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ظهرت عارضة الأزياء ديمي روز، بإطلالة مثيرة وجريئة، في حملة إطلاق مجموعة أزياء علامتها الخاصة "ISAWITFIRST"، في فندق STK Ibiza، في جزيرة ايبيزا الاسبانية. وارتدت روز ذات الـ23 عاما، والشهيرة بجسدها الذي يشبه الساعة الرملية والأزياء الجريئة، فستانًا مثيرًا للغاية، باللون الأبيض مع أجزاء شفافة وتفاصيل مزينة بالأزهار تغطي مفاتنها. وأبرز فستانها القصير خصرها النحيل وساقيها الرشيقين، كما تميزت التنورة بشراريب قصيرة مدرجة، وأضافت ديمي روز لإطلالتها زوجًا من الصنادل البيج الشفافة والتي كشفت عن طلاء أظافرها الأبيض. وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم من الكحل ولمسة من أحمر الشفاه الوردي، وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وقد حضر حفل إطلاق علامة ديمي الخاصة كل من مشاهير التلفزيون: كلوي سيمس، جورجيا كوسولو و عارضة الأزياء فرانكي ايسكيس، اللاتي أبهرن الحضور بإطلالتهن المذهلة.
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