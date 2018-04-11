التحالف العربي يضيق الخناق على مليشيا الحوثي في صعدة وفي الساحل الغربي ومخاوف اممية من اغلاق ميناء الحديدة
GMT 11:53 2018 الأربعاء ,11 إبريل / نيسانالمحكمة العليا في البرازيل ترجىء حكما يمكن ان يؤدي الى الإفراج عن لولا
GMT 11:50 2018 الأربعاء ,11 إبريل / نيسان"ترامب مهددا "الصواريخ قادمة إلى سورية وعلى روسيا الاستعداد
GMT 11:46 2018 الأربعاء ,11 إبريل / نيسانموسكو ردا على تهديدات ترامب" أي قصف أميركي على سوريا يعتبر جريمة حرب"
GMT 11:43 2018 الأربعاء ,11 إبريل / نيسانمقتل ١٠ عناصر من مليشيا الحوثي في غارة لطيران التحالف بالقرب من منطقة بني ربيعة بمديرية رازح الحدودية مع السعودية
GMT 11:40 2018 الأربعاء ,11 إبريل / نيسانقيادة التحالف العربي توافق على إصدار تصريح دخول ودعم لـ منظمةالبلسم الدولية لتقديم خدماتها الطبية لمرضى القلب داخل اليمن.
ظهرت الممثلة ناعومي واتس، بإطلالة ساحرة خلال حفلة "Tribeca Ball" الخيرية، في أكاديمية نيويورك للفنون والتي يعتبر أفضل حملة لجمع التبرعات بين المطلعين على عالم الفن، حيث ارتدت النجمة الشهيرة، البالغة من العمر 49 عاما، فستانًا أنيقًا باللون الوردي، مزين بنقاط "البولكا" السوداء، والأزهار، ويتميز بأكمام قصيرة. وأكملت واتس إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات كعب عال، وتركت شعرها الأشقر القصير منسدلا بطبيعته ليكشف عن أقراطها الماسية الطويلة، بينما كان مكياجها ناعما يحتوي على لمسة من ظلال العيون الدخانية مع القليل من أحمر خدود بلمسة من أحمر شفاه داكن اللون. وحضرت الحفلة الفنانة جوليان مور وزوجها السينمائي بارت فروندليتش، واختارت النجمة البالغة من العمر 57 عاما فستانا حريريا يقترب طوله من الكاحل، مع خط رقبة على شكل حرف V باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بمكياج أنيق كشف عن جمال ملامحها فوضعت الماسكارا
أرسل تعليقك