أمير نجران يستقبل سفير دولة الإمارات لدى المملكة، ويشيد بالبطولات والانتصارات التي يسجلها رجال القوة الإماراتية، مع أشقائهم في قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.