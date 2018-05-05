قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيًا من اليامون غرب جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، شابًا فلسطينيًا من بلدة اليامون غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية في جنين، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب يزن إبراهيم أبو عبيد، بعد اقتحام بلدة اليامون ومداهمة منزل ذويه وتفتيشه.