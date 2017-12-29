وزارة الصحة المصرية تعلن ارتفاع عدد قتلى الهجوم على الكنيسة في حلوان إلى 10 أشخاص واصابة 5 آخرين بجروح

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن ارتفاع عدد قتلى الهجوم على الكنيسة في حلوان إلى 10 أشخاص واصابة 5 آخرين بجروح
GMT 10:38 2017 الجمعة ,29 كانون الأول / ديسمبروزارة الصحة المصرية تعلن سقوط 5 قتلى في هجوم كنيسة حلوان
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شاركت المغنية بيونسيه نولز، البالغة 36 عاما، الجمهور بسلسلة من الصور المستوحاة من الماضي التي تظهر أناقتها في قصة جديدة للشعر، واستعانت نولز بزوجها جاي زي، البالغ 48 عاما، لالتقاط بعض صورها على متن قارب، وأيضا في مطار ميامي، فلوريدا. وكان شعرها القصير المجعد نجم المعرض اذ طرحت سلسلة من الأزياء لمدونتها لايف ستايل. وعلى قارب مع أفق خلابة، تم التقاط صورًا لبيونسيه وهي ترتدي ثوبًا شفافًا شبة عاري مغطى بنقاط البولكا السوداء الحساسة ومزخرف بتطريز أسود من الأمام، وأظهرت نولز أرجلها الطويلة وارتدت زوجًا من الكعوب السوداء اللامعة. وعلى مدار عقد من الزمن تأكد الزوج العاشق جاي زي من التقاط العديد من الصور لزوجته على هاتفة الاي فون، وحملت بينوسيه حقيبة سوداء فخمة أثناء التقاط صورة لها أمام جدار أبيض. وتحولت بيونسيه إلى مدرجها الشخصي في سلسلة أخرى من الصور.
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