سلاح الجو العراقي يشن غارات على موقع لتنظيم "داعش" في سورية
GMT 23:19 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيسانخروج مظاهرات شعبية بمحافظة تعز
GMT 15:35 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيسانمقتل 18 من عناصر قوات النظام السوري خلال هجوم عنيف شنه مسلحو داعش على مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي
GMT 15:07 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيسانالبرلمان التركي يعلن تمديد حالة الطوارىء في البلاد 3 أشهر
GMT 15:05 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيسانجانكلي يعلن عن تسريح 3000 من عناصر الجيش مرتبطين بجماعة فتح الله غولن خلال الأيام المقبلة
GMT 13:33 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيسانالقوات العراقية تنفذ عملية عسكرية شمال تكريت
خطفت باريس جاكسون، ابنة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، الأنظار لإطلالتها المستوحاه من الأسلوب البوهيمي، أثناء التجول في شوارع لوس أنجلوس، وذلك بعد أن ظهرت بإطلالة جذابة أثناء حضورها مهرجان كوتشيلا فالي للموسيقي والفنون، في مدينة إنديو بولاية كاليفورنيا الأميركية، وحفلات الموضة التي لا نهاية لها خلال عطلة نهاية الأسبوع. وارتدت النجمة العالمية البالغة من العمر 20 عاما، بلوزة مقلمة أحادية اللون مربوطة في عقدة أنيقة من الأمام حول جذعها، وتكشف عن حمالة صدرها الشبكية البيضاء تحتها. وارتدت الممثلة الشهيرة، تنورة سوداء متدفقة مع تفاصيل زهرية ، مما سلط الضوء على منتحنيات جسدها، وأضافت زوجًا من الصنادل الحمراء العنابي ذات كعب. وحملت ابنة أسطورة الموسيقى الراحل، حقيبة ظهر بينما تركت شعرها الأشقر منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وبتصميم مذهل، وضعت باريس وشاحًا حريريًا أنيقًا حول رأسها ، مكملاً مع مظهر ظلال
أرسل تعليقك