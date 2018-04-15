انطلاق أعمال القمة العربية الـ29 في الظهران

انطلقت اليوم "الأحد " بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" بالظهران أعمال القمة العربية العادية التاسعة والعشرين بمشاركة عدد كبير من القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب وذلك لبحث سبل تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك والتصدي للتحديات والتهديدات التي تتعرض لها المنطقة العربية.

ويترأس وفد مصر في أعمال القمة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وتبحث القمة 18 بندا تم رفعها من وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم التحضيري برئاسة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير تتناول مجمل الملفات والقضايا العربية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

ويتضمن جدول الأعمال القضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ومتابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية وتفعيل مبادرة السلام، ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، والجولان العربي السوري المحتل، والتضامن مع لبنان ودعمه.

كما يتضمن جدول الأعمال التقارير المرفوعة إلى القمة العربية ومنها تقرير رئاسة القمة السابقة (الأردن)عن نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات ، وتقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك وتطورات الأزمة السورية والوضع في كل من ليبيا واليمن إلى جانب دعم السلام والتنمية في السودان، ودعم الصومال.

ويتضمن جدول الأعمال، احتلال إيران للجزر العربية الثلاث "طنب الكبرى - طنب الصغرى - أبوموسى" التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي، والتدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية واتخاذ موقف عربي إزائها، وانتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب.

كما يتضمن جدول الأعمال تطوير جامعة الدول العربية، وعقد قمة ثقافية عربية، والملف الاقتصادي والاجتماعي في ضوء مشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، إلى جانب تحديد موعد ومكان عقد القمة العربية المقبلة الـ30 في عام 2019. ويتضمن جدول أعمال القمة أيضا طلب المملكة المغربية دعم القمة العربية لطلبها استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 ودعم النازحين داخليا في الدول العربية، والنازحين العراقيين بشكل خاص".

ويشارك في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الـ29 كل :من انطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ، وفيدريكا موجريني الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للإتحاد الأوروبي ، وموسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ، ويوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ، والدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي.

ثم تبدأ بعد ذلك جلسة العمل الأولى ، وهي جلسة علنية ، يواصل فيها القادة العرب كلماتهم حسب أولوية الطلب تتحول بعدها الجلسة إلى جلسة مغلقة يتم خلالها اعتماد مشروع جدول الأعمال ومناقشته واعتماد مشاريع القرارات واعتماد مشروع "إعلان الظهران" يتم بعدها إقامة مأدبة غداء رسمية يقيمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تكريما للزعماء ورؤساء الوفود ثم تعقد بعد ذلك جلسة العمل المغلقة الثانية تليها الجلسة الختامية لأعمال القمة .

ويعقد في ختام القمة مؤتمر صحفي لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.