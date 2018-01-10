أمير عسير يتسلم التقرير السنوي لدوريات الأمن في المنطقة

أمير عسير يتسلم التقرير السنوي لدوريات الأمن بالمنطقة، ويشيد بالأعمال والجهود التي يقوم بها منسوبي القطاعات الأمنية بالمنطقة والتي أسهمت بحمد الله في حفظ أمن الوطن والمواطنين.