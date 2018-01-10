أمير عسير يتسلم التقرير السنوي لدوريات الأمن في المنطقة

أمير عسير يتسلم التقرير السنوي لدوريات الأمن بالمنطقة، ويشيد بالأعمال والجهود التي يقوم بها منسوبي القطاعات الأمنية بالمنطقة والتي أسهمت بحمد الله في حفظ أمن الوطن والمواطنين.
GMT 12:48 2017 الثلاثاء ,09 أيار / مايوأمير عسير يرعى حفل توسعة صوامع الحبوب بفرع خميس مشيط.
GMT 16:32 2016 الأحد ,25 كانون الأول / ديسمبرأمير عسير يستقبل أسرة الرقيب حزام بن هيازع البارقي رحمه الله .
GMT 12:19 2016 الأحد ,15 أيار / مايوأمير عسير يدشن نظام " باشر " لضبط المخالفات المرورية
GMT 10:51 2016 الثلاثاء ,10 أيار / مايوأمير عسير يستقبل رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء .
GMT 12:23 2016 الأحد ,17 إبريل / نيسانأمير عسير يستقبل المتنازلة عن قاتل ابنها وأسرتها
خطفت النجمة الأميركية الشهيرة كاتي بيري، التي تعد واحدة من أبرز نجمات الموسيقى في العالم، أنظار الحضور وعدسات المصورين بإطلالتها الأنيقة والجذابة في حفل "American Idol" المقام في مدينة باسادينا في كاليفورنيا مساء الإثنين، بالتزامن مع حضورها حفل شبكة الإذاعة التلفزيونية "ايه بي سي " التي عقدت في لوس انجلوس مع جولة صحافية لجمعية نقاد التلفزيون. ارتدت الفنانة البالغة من العمر 33 عاما فستانا قصيرا ذو أكمام قصيرة ومكشوف الصدر باللون الفضي اللامع وانتعلت حذاء مكشوفًا ذو كعب عالي بنفس اللون، ووضعت المكياج الجذاب مع أحمر الشفاه الداكن، وصففت شعرها بشكل بسيط، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات الماسية من الأقراط و الخواتم. في وقت سابق من اليوم، ظهرت كاتي بيري على لوحة برنامج "American Idol" جنبا إلى جنب مع زملائها لوقا بريان، ليونيل ريتشي وريان سيكريست، وكذلك إيكسيس جنيفر مولين، تريش كينان
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