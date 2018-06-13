المقاومة اليمنية تتقدم نحو 5 كيلومترات باتجاه مطار الحديدة
GMT 11:29 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيوميليشيات الحوثي تمنع المواطنين من التحرك فيما تسعى المقاومة المشتركة إلى إجلائهم
GMT 11:26 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيومئات المدرعات والآليات العسكرية تتقدم تجاه الحديدة ومعظم مسلحي ميليشيات الحوثي فروا من أرض المعركة
GMT 11:24 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيوالمقاومة حسمت المعارك على طريق المطار خلال أقل من نصف ساعة
GMT 07:55 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيوضربات مزدوجة بحرية وجوية عنيفة تستهدف جنوب مدينة الحديدة "غربي اليمن" ناحية المنظر والنخيلة باتجاه مابعد منصة العروض
GMT 18:42 2018 الثلاثاء ,12 حزيران / يونيوالإعلان عن تحالف بين كتلة سائرون برئاسة الصدر والفتح برئاسة العامري
ارتدت الممثلة الكينية لوبيتا نيونغو، فستانًا كوتور ميدي باللون الأصفر من مجموعة كارولينا هيريرا، والذي تميز بتطريز طير الببغاء، فضلًا عن الحزام الأزرق الذي حدد خصرها. واختارت لوبيتا، رفع شعرها على شكل ضفائر صغيرة، واعتمدت على مكياج عيون جرئ، وحملت حقيبة يد عصرية على شكل حبة أناناس مرصعة بالكريستال الذهبي من شوارفسكي، وأقراط طويلة متدلية. وبعد فوزها بجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم 12 Years A Slave، حظيت لوبيتا باهتمام بالغ بسبب جمالها الصارخ وأزيائها. وقالت "لوبيتا" لمجلة "In Style": " إن الجمال شيء يجلب لك السعادة.. فإذا شعرت حقا بالفرح فستشعر بجمالك".ووصفت صاحبة الأوسكار تجربتها الأولى مع فاوندشن "أوفيل"، قائلة: "عندما كنت في الثامنة عشرة من عمري، سمحت أمي لخالتي بأن تعطيني مكياجا، هي كانت بشرتها أخف مني ولم يكن لديها كريم الأساس مثلي". في الواقع ، لا أتذكر الكريم
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