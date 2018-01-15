أمير قطر يزور أنقرة اليوم الاثنين للقاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان
GMT 14:08 2017 الأحد ,17 كانون الأول / ديسمبرالرئيس التركي رجب طيب إردوغان يعلن أن بلاده ستفتح سفارة لها في القدس الشرقية
GMT 12:59 2017 الأحد ,01 تشرين الأول / أكتوبرإردوغان يؤكد أن تركيا لم تعد تحتاج عضوية الاتحاد الأوروبي
GMT 18:51 2017 الخميس ,21 أيلول / سبتمبرإردوغان يعلن أن سيتم نشر قوات تركية في إدلب ضمن اتفاق خفض التصعيد
GMT 18:27 2017 الجمعة ,16 حزيران / يونيو"أردوغان" و"ماكرون" و"تميم" يناقشون الأزمة القطرية فى مؤتمر عبر الهاتف
GMT 17:14 2017 الأربعاء ,24 أيار / مايوأردوغان يعلن إذا أرادت برلين سحب قواتها فسنقول لها "مع السلامة"
ظهرت النجمة الشهيرة كيندال جينر خلال عرض أزياء العلامة التجارية "Dsquared2" ، الذي أقيم الأحد الماضي، ببالطو ضخم من الفرو؛ على الرغم من الهجوم الذي طال عائلتها لارتدائهم الملابس الفرو الطبيعي في الماضي، ما أثار جدلًا واسعًا بين جمهورها. ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كانت بالتأكيد كيندال جينر المنتمية لعائلة "كارداشيان"، الأكثر لفتًا للانتباه، خاصة بما ارتدته من معطف ضخم مبطن بالفرو، من رقبتها حتى أسفل ركبتها خلال العرض. ولم تعقب العلامة التجارية DSquared2 و كيندال جينر على طبيعة الملابس. والعلامة التجارية، التي اشتهرت بالأزياء الفاخرة التي لا مثيل لها من الثنائي الأيقوني الشهير دين ودان كاتن، تصنع حاليا بنسبة 100٪ من قبعات فراء الراكون، و 50٪ من جلد الماعز و 50٪ من فرو الثعلب للنساء، فضلا عن سترات الأطفال المصنوعة من فراء الذئب. وبطبيعة الحال، أثار معطف جينر جدلا كبيرا
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