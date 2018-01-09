استهداف حي باب توما والقصاع ب٧ قذائف تنوعت ما ادى الى اصابة حوالي ٥ اشخاص بجروح
آخر تحديث GMT22:15:43
العرب اليوم -
العرب اليوم -
العرب اليوم -
مستوطنون يرشقون المركبات الفلسطينية قرب بلدة ترقوميا غرب الخليل بالحجارة. الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل مستوطن في إطلاق نار جنوب نابلس الخارجية الأميركية تعلن أن قرار إعفاء إيران من العقوبات يتم اتخاذه الجمعة قوات الاحتلال تقتحم منطقة المخفية بمدينة نابلس قبل قليل. مقاتلات التحالف العربي تشن 9 غارات جوية على مواقع الحوثيين في مديريتي حرص وميدي بمحافطة حجة شمال اليمن وزير‏ الخارجية اليمني يؤكد أن الحكومة اليمنية تؤكد حرصها على السلام واستمرار تمسكها به وزير الخارجية اليمني المخلافي يعلن أنه ‏يجب على المجتمع الدولي أن يأخذ تهديدات جماعة الحوثي الإرهابية مأخذ الجد وزير الخارجية اليمني يؤكد أن ‏الإعلان الواضح و الصريح للحوثيين تمسكهم بنهج الحرب وتأكيدهم الاستمرار فيه إلى مالا نهاية حتى لو واصلوا فقدان الأراضي المخلافي يؤكد أن الحكومة الشرعية لن تسمح لمليشيا الاٍرهاب والدمار الحوثية ان تستمر في خيار الحرب مقاتلات التحالف العربي تلقي منشورات تحذيرية على محافظتي حجة شمال والحديدة غربي اليمن
أخر الأخبار
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

استهداف حي باب توما والقصاع ب٧ قذائف تنوعت ما ادى الى اصابة حوالي ٥ اشخاص بجروح

العرب اليوم -

العرب اليوم - استهداف حي باب توما والقصاع ب٧ قذائف تنوعت ما ادى الى اصابة حوالي ٥ اشخاص بجروح

استهداف حي باب توما
دمشق - العرب اليوم

 استهداف حي باب توما  والقصاع ب٧ قذائف تنوعت  ما ادى الى اصابة حوالي ٥ اشخاص بجروح

أخبار عاجلة
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

استهداف حي باب توما والقصاع ب٧ قذائف تنوعت ما ادى الى اصابة حوالي ٥ اشخاص بجروح استهداف حي باب توما والقصاع ب٧ قذائف تنوعت ما ادى الى اصابة حوالي ٥ اشخاص بجروح



أخبار ذات صلة

GMT 20:14 2018 الثلاثاء ,09 كانون الثاني / يناير

مستوطنون يرشقون المركبات الفلسطينية قرب بلدة ترقوميا غرب الخليل بالحجارة.
العرب اليوم - مستوطنون يرشقون المركبات الفلسطينية قرب بلدة ترقوميا غرب الخليل بالحجارة.

GMT 20:12 2018 الثلاثاء ,09 كانون الثاني / يناير

الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل مستوطن في إطلاق نار جنوب نابلس
العرب اليوم - الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل مستوطن في إطلاق نار جنوب نابلس

GMT 20:11 2018 الثلاثاء ,09 كانون الثاني / يناير

الخارجية الأميركية تعلن أن قرار إعفاء إيران من العقوبات يتم اتخاذه الجمعة
العرب اليوم - الخارجية الأميركية تعلن أن قرار إعفاء إيران من العقوبات يتم اتخاذه الجمعة

GMT 20:09 2018 الثلاثاء ,09 كانون الثاني / يناير

قوات الاحتلال تقتحم منطقة المخفية بمدينة نابلس قبل قليل.
العرب اليوم - قوات الاحتلال تقتحم منطقة المخفية بمدينة نابلس قبل قليل.

GMT 19:44 2018 الثلاثاء ,09 كانون الثاني / يناير

مقاتلات التحالف العربي تشن 9 غارات جوية على مواقع الحوثيين في مديريتي حرص وميدي بمحافطة حجة شمال اليمن
العرب اليوم - مقاتلات التحالف العربي تشن 9 غارات جوية على مواقع الحوثيين في مديريتي حرص وميدي بمحافطة حجة شمال اليمن

GMT 19:23 2018 الثلاثاء ,09 كانون الثاني / يناير

وزير‏ الخارجية اليمني يؤكد أن الحكومة اليمنية تؤكد حرصها على السلام واستمرار تمسكها به
العرب اليوم - وزير‏ الخارجية اليمني يؤكد أن الحكومة اليمنية تؤكد حرصها على السلام واستمرار تمسكها به

GMT 19:21 2018 الثلاثاء ,09 كانون الثاني / يناير

وزير الخارجية اليمني المخلافي يعلن أنه ‏يجب على المجتمع الدولي أن يأخذ تهديدات جماعة الحوثي الإرهابية مأخذ الجد
العرب اليوم - وزير الخارجية اليمني المخلافي يعلن أنه ‏يجب على المجتمع الدولي أن يأخذ تهديدات جماعة الحوثي الإرهابية مأخذ الجد

GMT 19:20 2018 الثلاثاء ,09 كانون الثاني / يناير

وزير الخارجية اليمني يؤكد أن ‏الإعلان الواضح و الصريح للحوثيين تمسكهم بنهج الحرب وتأكيدهم الاستمرار فيه إلى مالا نهاية حتى لو واصلوا فقدان الأراضي
العرب اليوم - وزير الخارجية اليمني يؤكد أن ‏الإعلان الواضح و الصريح للحوثيين تمسكهم بنهج الحرب وتأكيدهم الاستمرار فيه إلى مالا نهاية حتى لو واصلوا فقدان الأراضي

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

استهداف حي باب توما والقصاع ب٧ قذائف تنوعت ما ادى الى اصابة حوالي ٥ اشخاص بجروح استهداف حي باب توما والقصاع ب٧ قذائف تنوعت ما ادى الى اصابة حوالي ٥ اشخاص بجروح



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

خلال حفل توزيع جوائز غولدن غلوب الـ75

نعومي كامبل بكامل أناقتها في فستان طويل بكتف واحد

كاليفورنيا - رولا عيسى

ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة، نعومي كامبل، بكامل أناقتها على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب بنسخته الـ75، مساء الأحد، والذي أقيم في فندق بيفرلي هيلتون في ولاية كاليفورنيا الأميركية، حيث ارتدت فستانًا طويلًا ذو كتف واحد حمل توقيع المصمم الفرنسي جان بول غوتييه، والذي تميّز بثنياته التي تحوّلت إلى ذيل مرافق من شرائط القماش المتدفقة من الخصر. وأكملت النجمة البالغة من العمر 47 عامًا، إطلالالتها بالمكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، مع زوج من الأحذية السوداء الأنيقة ذات كعب، وتركت شعرها الأسود منسدلًا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. والجدير بالذكر أنها اختارت النجمات في حفل غولدن غلوب ارتداء اللون الأسود تعبيرًا عن تضامنهن مع ضحايا التحرش في مجال السينما والتليفزيون في هوليوود وفي العالم لإصدار بيان ضد ثقافة متفشية من سوء السلوك، كما شهد تضامنًا كبيرًا مع النجمات من قبل

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 08:16 2018 الثلاثاء ,09 كانون الثاني / يناير

أنوشكا دوكاس تطلق أساور مذهلة على أنغام الروك
العرب اليوم - أنوشكا دوكاس تطلق أساور مذهلة على أنغام الروك

GMT 05:46 2018 الثلاثاء ,09 كانون الثاني / يناير

توسكانا في إيطاليا من أفضل الوجهات السياحية في العالم
العرب اليوم - توسكانا في إيطاليا من أفضل الوجهات السياحية في العالم

GMT 06:54 2018 الثلاثاء ,09 كانون الثاني / يناير

محكمة أميركية تقرر هدم بيت شجرة على البحر
العرب اليوم - محكمة أميركية تقرر هدم بيت شجرة على البحر

GMT 08:52 2018 الثلاثاء ,09 كانون الثاني / يناير

ترامب سيزور الجدار العازل في 30 كانون الثاني
العرب اليوم - ترامب سيزور الجدار العازل في 30 كانون الثاني

GMT 09:21 2018 الثلاثاء ,09 كانون الثاني / يناير

أوبرا وينفري تفكر بجدية في الترشح للرئاسة الأميركية
العرب اليوم - أوبرا وينفري تفكر بجدية في الترشح للرئاسة الأميركية

GMT 05:32 2018 الإثنين ,08 كانون الثاني / يناير

أشهر الاتجاهات الحديثة في عالم الموضة لعام 2018
العرب اليوم - أشهر الاتجاهات الحديثة في عالم الموضة لعام 2018

GMT 06:29 2018 الإثنين ,08 كانون الثاني / يناير

أبرز المدن الفرنسية التي يُنصح بزيارتها في 2018
العرب اليوم - أبرز المدن الفرنسية التي يُنصح بزيارتها في 2018

GMT 06:23 2018 الإثنين ,08 كانون الثاني / يناير

أسلوب بوهيمي يطغى على منزل المصممة كيم هيرسوف
العرب اليوم - أسلوب بوهيمي يطغى على منزل المصممة كيم هيرسوف

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 03:36 2017 الجمعة ,22 أيلول / سبتمبر

دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة
العرب اليوم - دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة

GMT 05:01 2017 الأحد ,15 تشرين الأول / أكتوبر

دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر
العرب اليوم - دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر

GMT 03:28 2017 السبت ,16 أيلول / سبتمبر

دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية
العرب اليوم - دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية

GMT 23:29 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة
العرب اليوم - عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة

GMT 20:29 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا
العرب اليوم - ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا

GMT 12:22 2017 الخميس ,05 تشرين الأول / أكتوبر

مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس
العرب اليوم - مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس

GMT 20:03 2017 الأربعاء ,20 أيلول / سبتمبر

3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم
العرب اليوم - 3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم

GMT 20:59 2017 الثلاثاء ,10 تشرين الأول / أكتوبر

مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو
العرب اليوم - مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو

GMT 17:42 2017 الأحد ,10 أيلول / سبتمبر

السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية
العرب اليوم - السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية

GMT 16:57 2017 السبت ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق
العرب اليوم - حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق

GMT 12:09 2017 الأحد ,17 أيلول / سبتمبر

3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة
العرب اليوم - 3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة

GMT 04:58 2017 الأحد ,27 آب / أغسطس

مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها
العرب اليوم - مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها

GMT 22:12 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"
العرب اليوم - محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"

GMT 20:18 2017 الجمعة ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

مصرية تطلب الطلاق من زوجها لبيعه جسده مقابل المال
العرب اليوم - مصرية تطلب الطلاق من زوجها لبيعه جسده مقابل المال

GMT 18:25 2017 السبت ,23 أيلول / سبتمبر

اكتشاف دواء جديد للتغلب على مشكلة سرعة القذف
العرب اليوم - اكتشاف دواء جديد للتغلب على مشكلة سرعة القذف
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab