استهداف حي باب توما والقصاع ب٧ قذائف تنوعت ما ادى الى اصابة حوالي ٥ اشخاص بجروح
GMT 20:14 2018 الثلاثاء ,09 كانون الثاني / ينايرمستوطنون يرشقون المركبات الفلسطينية قرب بلدة ترقوميا غرب الخليل بالحجارة.
GMT 20:12 2018 الثلاثاء ,09 كانون الثاني / ينايرالجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل مستوطن في إطلاق نار جنوب نابلس
GMT 20:11 2018 الثلاثاء ,09 كانون الثاني / ينايرالخارجية الأميركية تعلن أن قرار إعفاء إيران من العقوبات يتم اتخاذه الجمعة
GMT 20:09 2018 الثلاثاء ,09 كانون الثاني / ينايرقوات الاحتلال تقتحم منطقة المخفية بمدينة نابلس قبل قليل.
GMT 19:44 2018 الثلاثاء ,09 كانون الثاني / ينايرمقاتلات التحالف العربي تشن 9 غارات جوية على مواقع الحوثيين في مديريتي حرص وميدي بمحافطة حجة شمال اليمن
GMT 19:23 2018 الثلاثاء ,09 كانون الثاني / ينايروزير الخارجية اليمني يؤكد أن الحكومة اليمنية تؤكد حرصها على السلام واستمرار تمسكها به
GMT 19:21 2018 الثلاثاء ,09 كانون الثاني / ينايروزير الخارجية اليمني المخلافي يعلن أنه يجب على المجتمع الدولي أن يأخذ تهديدات جماعة الحوثي الإرهابية مأخذ الجد
GMT 19:20 2018 الثلاثاء ,09 كانون الثاني / ينايروزير الخارجية اليمني يؤكد أن الإعلان الواضح و الصريح للحوثيين تمسكهم بنهج الحرب وتأكيدهم الاستمرار فيه إلى مالا نهاية حتى لو واصلوا فقدان الأراضي
ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة، نعومي كامبل، بكامل أناقتها على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب بنسخته الـ75، مساء الأحد، والذي أقيم في فندق بيفرلي هيلتون في ولاية كاليفورنيا الأميركية، حيث ارتدت فستانًا طويلًا ذو كتف واحد حمل توقيع المصمم الفرنسي جان بول غوتييه، والذي تميّز بثنياته التي تحوّلت إلى ذيل مرافق من شرائط القماش المتدفقة من الخصر. وأكملت النجمة البالغة من العمر 47 عامًا، إطلالالتها بالمكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، مع زوج من الأحذية السوداء الأنيقة ذات كعب، وتركت شعرها الأسود منسدلًا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. والجدير بالذكر أنها اختارت النجمات في حفل غولدن غلوب ارتداء اللون الأسود تعبيرًا عن تضامنهن مع ضحايا التحرش في مجال السينما والتليفزيون في هوليوود وفي العالم لإصدار بيان ضد ثقافة متفشية من سوء السلوك، كما شهد تضامنًا كبيرًا مع النجمات من قبل
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