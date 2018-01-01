قوات الجيش اليمني تعلن تحرير موقع القرن الإستراتيجي

أعلنت قوات الجيش اليمني والمقاومة تحرير موقع القرن الاستراتيجي شمال محافظة لحج جنوب اليمن. وقالت مصادر ميدانية إن الجيش اليمني شن هجوما على مواقع مليشيا الحوثي في جبل القرن بمديرية طور الباحة وتمكن من السيطرة عليه.

ويشرف جبل القرن على مناطق عدة في المديرية.

