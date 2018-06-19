التحالف العربي يرصد دبابات حوثية تقصف مباني المدنيين شمال مطار الحديدة
GMT 13:53 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيوقصف لطيران التحالف والبوارج لفلول الميليشيات في الحديدة
GMT 13:51 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيوالمبعوث الأميركي كوشنير يبحث مع الملك الأردني عبد الله الثاني في عمان الوضع في غزة وعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
GMT 13:34 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيوأنباء عن السيطرة على "الكيلو 16" طريق إمدادات الحوثي إلى الحديدة
GMT 13:16 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيودي ميستورا يعتزم دعوة الدول الضامنة إلى جنيف خلال أسابيع بعد مناقشات بناءة
GMT 12:56 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيوانسحاب مدرعات حوثية من المواجهات مع المقاومة المشتركة في خط الحديدة - صنعاء
ظهرت النجمة إليانور توملينسون، بإطلالة أنيقة ومميزة، امس الاثنين، حيث انضمت إلى الممثلة جوان فروجات، في مهرجان "مونت كارلو" التلفزيوني في موناكو. وارتدت النجمة البالغة من العمر 26 عاما، فستانا شبه شفاف، مطرز بشكل مذهل باللون الرمادي، ومزود بطبقة شبكية كشفت عن مفاتنها. وأضافت إليانور - التي تلعب دور زوجة "بولدارك" Demelza في الدراما التي تدور أحداثها في "كورنويل" - بعض الارتفاع الإضافي إلى مظهرها من خلال الأحذية ذات الكعب العالي باللون الأبيض ، مع وضع القليل من الاكسسوارات للفت الانظار إلى فستانها المميز. وأكملت إليانور إطلالتها بمكياج ناعم أبرز بشرتها الخالية من العيوب مع لمسة من أحمر الشفاة الاحمر واحمر الخدود الوردي. وكانت إلينور تثير إعجاب المشاهدين أسبوعًا بعد أسبوع في دورها في مسلسل "بولدارك" والذي جسدت فيه شخصية "Demelza"، حيث لعبت دور البطولة مع إيدين ترنر ، الذي فاز
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