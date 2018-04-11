مقتل عدد من المنافقين والمرتزقة في البيضاء والجوف

لقي عدد من منافقين ومرتزقة العدوان السعودي الامريكي مصرعهم، اليوم الاربعاء، بنيران الجيش اليمني واللجان الشعبية في البيضاء والجوف.

حيث افاد مصدر عسكري في الجوف، ان الجيش واللجان اغاروا على مواقع منافقي العدوان في الهيجة بالمصلوب ويوقعون قتلى وجرحى في صفوفهم

وفي البيضاء، سقط عدد من المرتزقة ما بين قتلى وجرحى أثناء التصدي لمحاولة زحف باتجاه مواقع الجيش واللجان في قيفة.