مقتل عدد من المنافقين والمرتزقة في البيضاء والجوف

لقي عدد من منافقين ومرتزقة العدوان السعودي الامريكي مصرعهم، اليوم الاربعاء، بنيران الجيش اليمني واللجان الشعبية في البيضاء والجوف.
حيث افاد مصدر عسكري في الجوف، ان الجيش واللجان اغاروا على مواقع منافقي العدوان في الهيجة بالمصلوب ويوقعون قتلى وجرحى في صفوفهم
وفي البيضاء، سقط عدد من المرتزقة ما بين قتلى وجرحى أثناء التصدي لمحاولة زحف باتجاه مواقع الجيش واللجان في قيفة.
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ظهرت الممثلة ناعومي واتس، بإطلالة ساحرة خلال حفلة "Tribeca Ball" الخيرية، في أكاديمية نيويورك للفنون والتي يعتبر أفضل حملة لجمع التبرعات بين المطلعين على عالم الفن، حيث ارتدت النجمة الشهيرة، البالغة من العمر 49 عاما، فستانًا أنيقًا باللون الوردي، مزين بنقاط "البولكا" السوداء، والأزهار، ويتميز بأكمام قصيرة. وأكملت واتس إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات كعب عال، وتركت شعرها الأشقر القصير منسدلا بطبيعته ليكشف عن أقراطها الماسية الطويلة، بينما كان مكياجها ناعما يحتوي على لمسة من ظلال العيون الدخانية مع القليل من أحمر خدود بلمسة من أحمر شفاه داكن اللون. وحضرت الحفلة الفنانة جوليان مور وزوجها السينمائي بارت فروندليتش، واختارت النجمة البالغة من العمر 57 عاما فستانا حريريا يقترب طوله من الكاحل، مع خط رقبة على شكل حرف V باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بمكياج أنيق كشف عن جمال ملامحها فوضعت الماسكارا
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