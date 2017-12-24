محكمة الاحتلال تحكم على الشيخ صياح الطوري بالسجن لمدة 10 أشهر

قضت محكمة الاحتلال بسجن الشيخ صياح الطوري من قرية العراقيب بالنقب المحتل، لمدة 10 أشهر ودفع غرامة مالية بقيمة 36 ألف شاقل.
GMT 14:37 2017 الإثنين ,07 آب / أغسطسمحكمة الاحتلال في حيفا تثبت الاعتقال الإداري للأسيرين أحمد مرعي من عرعرة ومعتصم محاميد من معاوية لمدة 6 شهور
GMT 09:24 2017 الخميس ,01 حزيران / يونيومحكمة الاحتلال تقرر الإفراج عن الأسيرة الجريحة تقوى حماد "17عاما" من بلدة سلواد
GMT 08:44 2017 الثلاثاء ,21 آذار/ مارسمحكمة الاحتلال العسكرية في عوفر تعقد الثلاثاء جلسة محاكمة للنائب سميرة الحلايقة
GMT 10:04 2017 الثلاثاء ,28 شباط / فبرايرمحكمة الاحتلال تثبت الاعتقال الاداري لثلاثة شهور قابلة للتجديد للأسير الصحافي محمد القيق
GMT 20:22 2016 السبت ,26 تشرين الثاني / نوفمبرمحكمة الاحتلال تمدد اعتقال الصحفي أنس أبو دعابس من النقب المحتل على خلفية منشور ساخر نشره حول الحرائق
نشرت المغنية الأميركية بلاك شاينا، صورًا لها مع أطفالها كينغ كايرو (5 أعوام)، و دريم (13 شهرا)، بقبعات عيد الميلاد الرائعة، وأخذت شاينا استراحة من واجبات الأمومة، وخرجت للاستمتاع مع أصدقائها قبل عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد، يوم الجمعة في مدينة كاليفورنيا، وجذبت عارضة الأزياء البالغة من العمر 29 عاما، الأنظار إليها بإطلالتها المثيرة حيث ظهرت بإطلالة سوداء بالكامل، وارتدت زي راكب الدراجة النارية الأنيق، لتلتقي بأصدقائها في الملهي الليلي "Poppy"، في ويست هوليوود، كاليفورنيا. وخرجت شاينا بشعرها الملون بالأزرق حديثا، مع أظافرها التي أضافت لها طلاء الأظافر الذهبي، وقد أضافت الأحذية الطويلة المطرزة بالزهور الملونة إلى سترتها السوداء المطابقة لنفس الزخارف المطرزة، وأكملت نجمة التليفزيون إطلالتها بمكياج دراماتيكي مع ظلال العيون الدخاني الرمادي، والرموش الكثيفة. وشاركت شاينا معجبيها على "سناب تشات"، أخيرًا، بعض اللقطات لها مع أطفالها دريم وكينغ
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