قائد الحوثيين في الساحل الغربي لليمن يسلم نفسه للجيش اليمني

قالت مصادر عسكرية إن قائد الساحل الغربي لليمن التابع للحوثيين ، سلم نفسه لقوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، في محافظة الحديدة
GMT 09:35 2018 السبت ,06 كانون الثاني / ينايرالعشرات من ميليشيات الحوثي يسلمون أنفسهم للقوات الشرعية اليمنية في الحيس بمحافظة الحديدة
GMT 15:11 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / ينايرقوات الجيش اليمني تصل إلى مشارف مديرية حيس بمحافظة الحديدة غرب اليمن
GMT 16:29 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبرمواجهات عنيفة شرق مدينة الخوخة في محافظة الحديدة غرب اليمن، بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة الحوثيين.
GMT 14:10 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبرمليشيا الحوثي تجدد قصفها العشوائي على القرى السكنية بمديرية الخوخه في محافظة الحديدة غرب اليمن، بصواريخ الكاتيوشا.
GMT 12:36 2017 الثلاثاء ,19 كانون الأول / ديسمبرالحوثيون يستهدفون سيارة تقل نازحين من مديرية التحيتا في طريقهم إلى الخوخة بصاروخ موجه
خطفت الممثلة الأميركية، كاروتشي ترين، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الأنيقة والجذابة، في حفلة "W Magazine"، مساء الخميس، والتي أقيمت في فندق شاتو مارمونت في لوس أنجلوس، وتألقت النجمة البالغة من العمر 29 عامًا، في فستان باللون الأصفر المشرق والذي جاء على شكل الكيمونو الياباني، ولفتت ترين الأنظار بفضل لياقتها البدنية التي أبرزت من خلال التقاطها بعضا من الصور خارج القاعة الفاخرة. وارتدت النجمة زوجًا من الأحذية السوداء الأنيقة ذات كعب عال، أضاف إلى طولها بعض السنتيمترات، وحقيبة يد بنفس اللون، وأكملت إطلالتها بأقراط متدلية باللون الأحمر والأسود من خلال شعرها المرفوع على شكل ذيل حصان أنيق، واختارت وضع القليل من المكياج ولمسات من أحمر الشفاه النيوود، وكانت كاروتشي جزءا من حضور قوي من عددا من النجمات والمشاهير حيث احتفل الحدث بإنجازات المرأة في مختلف المجالات الترفيهية. وكان من بين الحضور
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