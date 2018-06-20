اشتعال حريق في أحراش شمال موقع الكاميرا شرق جحر الديك شرق المنطقة الوسطى بفعل بالون محمل بشعلة حارقة .
GMT 11:54 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيواندلاع حرائق في أحراش كيبوتس "بئيري" شرق المحافظة الوسطى بفعل بالونات حارقة أُطلِق من قطاع غزّة
GMT 11:46 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيوإصابة شاب برصاص قوات الإحتلال شرق مدينة غزة .
GMT 11:38 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيوانسحاب عناصر من ميليشيات حزب الله اللبناني من خطوط المواجهة في محافظة درعا
GMT 11:24 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيوسلطات الاحتلال الاسرائيلي تمنع 12 فلسطينيًا من السفر عبر معبر الكرامة مع الجانب الأردني بحجة المنع الأمني.
GMT 11:22 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيووزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش يصرح أن تحرير الحديدة بداية النهاية للحرب في اليمن
ظهرت الممثلة الأميركية، جيسيكا تشاستين، بإطلالة أنيقة ومذهلة، وهي في طريقها إلى حدث إطلاق مجموعة مجوهرات جديدة لدار "بياجيه" الفاخرة، في قصر D'iena في باريس، في فرنسا، إلى جانب عدد من نجوم ونجمات السينما. وجذبت النجمة البالغة من العمر 41 عامًا، الأنظار إليها، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأزرق من الدانتيل، يتيمز بأكمام قصيرة وفضفاضة. وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم أبرز ملامحها الجميلة بشكل رائع مع أحمر الشفاة الخمري، والكحل الأسود. وكانت جيسيكا وجه بارز للعلامة الأميركية رالف لورين منذ إطلاق مجموعتها الجديدة في يوليو/تموز 2017، والتي أشارت إلى أن هذا الفستان يتناسب تماما مع تفضيلاتها بالكامل. وتستخدم النجمة العالمية عملها مع العلامة التجارية لدعم حملة Lead Like A Woman لتشجيع المحادثات حول الفجوة في الأجور بين الجنسين بين الرجال والنساء. وفي حديثها مع مجلة "PeopleStyle" قالت: "أنا متحمسة للعمل من أجل
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