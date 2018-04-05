وزير الخارجية الأردني يلتقي نظيره الألماني

التقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان اليوم مع وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس الذي يزور الأردن حالياً .

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية ، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة وبخاصة الجهود المبذولة لإحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي .

كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع في سوريا والحرب على الإرهاب في ضوء مشاركة ألمانيا في العمليات العسكرية الجارية ضد تنظيم داعش الإرهابي في كل من العراق وسوريا .