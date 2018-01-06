مقتل سائق دراجة نارية وإصابة آخر في اشتباكات بين أفراد ينتمون إلى فصائل مسلحة في شوارع مدينة تعز جنوب اليمن.
GMT 16:02 2018 السبت ,06 كانون الثاني / ينايرطيران التحالف العربي يستهدف بغارتين جويتين مخازن أسلحة للمليشيات الانقلابية
GMT 15:57 2018 السبت ,06 كانون الثاني / ينايرنزوح قسري للمهمشين في قرية الكدمة جراء الاعتداء عليهم غرب مدينة تعز جنوبي اليمن
GMT 11:50 2018 الجمعة ,05 كانون الثاني / ينايرغارة جوية لطيران التحالف العربي تستهدف تجمعات لمليشيا الحوثي بمزرعة الورش بجبهة مزوية شمال مديرية المتون بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن.
GMT 20:01 2018 الخميس ,04 كانون الثاني / ينايررابطة أمهات المختطفين اليمنيين تؤكد أن المختطفون لدى مليشيا الحوثي يتعرضون لألوان من التعذيب والتهديد لإجبارهم على اعترافات بتهم ليس لهم صلة بها.
GMT 19:56 2018 الخميس ,04 كانون الثاني / ينايرمقتل أربعة عناصر من المقاومة الشعبية بانفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي في وقت سابق بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة شرقي اليمن.
خطفت الممثلة الأميركية، كاروتشي ترين، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الأنيقة والجذابة، في حفلة "W Magazine"، مساء الخميس، والتي أقيمت في فندق شاتو مارمونت في لوس أنجلوس، وتألقت النجمة البالغة من العمر 29 عامًا، في فستان باللون الأصفر المشرق والذي جاء على شكل الكيمونو الياباني، ولفتت ترين الأنظار بفضل لياقتها البدنية التي أبرزت من خلال التقاطها بعضا من الصور خارج القاعة الفاخرة. وارتدت النجمة زوجًا من الأحذية السوداء الأنيقة ذات كعب عال، أضاف إلى طولها بعض السنتيمترات، وحقيبة يد بنفس اللون، وأكملت إطلالتها بأقراط متدلية باللون الأحمر والأسود من خلال شعرها المرفوع على شكل ذيل حصان أنيق، واختارت وضع القليل من المكياج ولمسات من أحمر الشفاه النيوود، وكانت كاروتشي جزءا من حضور قوي من عددا من النجمات والمشاهير حيث احتفل الحدث بإنجازات المرأة في مختلف المجالات الترفيهية. وكان من بين الحضور
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