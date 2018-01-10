‏انفجار سيارة مفخخة في مدرعة للنخبة الشبوانية شرقي اليمن

انفجرت سيارة مفخخة بمدرعة للنخبة الشبوانية بمديرية الصعيد في محافظة شبوة شرقي اليمن.
GMT 10:35 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرسقوط قذيفتين هوزر اطلقتها مليشيات الحوثيين الانقلابية على الاحياء الشرقية لمدينة تعز جنوب اليمن، وانفجار عنيف وارتفاع لاعمدة الدخان وسط الاحياء .
GMT 07:44 2017 الإثنين ,20 تشرين الثاني / نوفمبرانفجار عنيف يهز مديرية المحفد بمحافظة ابين جنوب اليمن.
GMT 13:45 2017 الثلاثاء ,07 تشرين الثاني / نوفمبرسماع دوي انفجار قذيفة صاروخية في محيط جسر الرئيس وشارع 29 ايار بدمشق ولا معلومات عن اصابات حتى اللحظة .
GMT 07:23 2017 الثلاثاء ,07 تشرين الثاني / نوفمبرانفجار سيارة في مدينة أسدود المحتلة
GMT 21:22 2017 الإثنين ,30 تشرين الأول / أكتوبرسماع دوي انفجار كبير يهز العريش
خطفت النجمة الأميركية الشهيرة كاتي بيري، التي تعد واحدة من أبرز نجمات الموسيقى في العالم، أنظار الحضور وعدسات المصورين بإطلالتها الأنيقة والجذابة في حفل "American Idol" المقام في مدينة باسادينا في كاليفورنيا مساء الإثنين، بالتزامن مع حضورها حفل شبكة الإذاعة التلفزيونية "ايه بي سي " التي عقدت في لوس انجلوس مع جولة صحافية لجمعية نقاد التلفزيون. ارتدت الفنانة البالغة من العمر 33 عاما فستانا قصيرا ذو أكمام قصيرة ومكشوف الصدر باللون الفضي اللامع وانتعلت حذاء مكشوفًا ذو كعب عالي بنفس اللون، ووضعت المكياج الجذاب مع أحمر الشفاه الداكن، وصففت شعرها بشكل بسيط، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات الماسية من الأقراط و الخواتم. في وقت سابق من اليوم، ظهرت كاتي بيري على لوحة برنامج "American Idol" جنبا إلى جنب مع زملائها لوقا بريان، ليونيل ريتشي وريان سيكريست، وكذلك إيكسيس جنيفر مولين، تريش كينان
أرسل تعليقك