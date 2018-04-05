قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيًا من محافظة الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، فلسطينيًا وفتشت عدداً من منازل الفلسطينيين في محافظة الخليل.

وقالت مصادر أمنية في الخليل، إن قوات الاحتلال اعتقلت، عبد احمد طه أبو أسنينه، عقب تفتيش منزله في مدينة الخليل، كما فتشت عدداً من المنازل، واعتدت على بعض السكان بالضرب خلال عمليات التفتيش.

من جهة أخرى اقتحم المئات من المستوطنين اليهود ، اليوم ، باحات المسجد الأقصى المبارك، عبر مجموعات كبيرة ومتلاحقة، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال ، ووسط مضايقات تمارسها قوات الاحتلال على عمل الحراس والسدنة.

وأفادت مصادر محليه في القدس، أن المسجد الأقصى يشهد اقتحامات واسعة ومكثفة من المستوطنين حيث اقتحم نحو 300 مستوطن بينهم عدداً من ضباط الاحتلال كانوا من بين المُقتحمين، وسط محاولات متكررة لإقامة طقوس وشعائر تلمودية، بالإضافة إلى الاستماع لشروحات عنصرية حول أسطورة وخرافة "الهيكل المزعوم".

في الوقت ذاته، احتجزت قوات الاحتلال بطاقات المصلين من فئة الشبان على بوابات المسجد الرئيسية خلال دخولهم إليه.