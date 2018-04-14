وزيرة الدفاع الألمانية تؤكد أن الهجوم على سوريا له ما يبرره

أعربت وزيرة الدفاع الألمانية، أورزولا فون دير لاين، عن اعتقادها بأن الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على منشآت عسكرية في سوريا فجر اليوم السبت، له ما يبرره ومتناسب.
وقالت السياسية المنتمية إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، إنه نظراً لبشاعة استخدام أسلحة كيماوية من قبل الرئيس السوري بشار الأسد "فإن مثل هذه الإجراءات الموجهة بشكل واضح لبرنامج الأسلحة الكيماوية للأسد، من قبل الدول الثلاث الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، متناسبة وضرورية".
وأضافت فون دير لاين أنها أحيطت علما بالهجوم في الليلة الماضية من كل من فرنسا وأمريكا "والآن يجب فعل كل شيء لإعادة إحياء العملية السياسية لمحادثات جنيف ومن أجل التوصل إلى نهاية لمعاناة الشعب في سوريا".
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