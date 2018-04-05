"التحالف العربي" تدمر صاروخًا كانت ميليشيات الحوثي الإيرانية تستعد لاطلاقه من قاعدة الديلمي العسكرية في صنعاء
GMT 17:57 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيسانالجيش الوطني اليمني يحقق تقدماً جديداً في صعدة معقل الانقلابيين
GMT 08:30 2018 الإثنين ,26 آذار/ مارسالتحالف العربي يعرض الأحد أدلة تثبت تورط إيران في تهريب الصواريخ للحوثيين
GMT 13:02 2018 الثلاثاء ,20 آذار/ مارسالحكومة الشرعية اليمنية والتحالف العربي يعلنان إنشاء صندوق لتعويض ضحايا الغارات الجوية من المدنيين.
GMT 03:17 2018 الإثنين ,19 آذار/ مارسمصدر رسمي في التحالف العربي يعلن أن التحالف سيعرض الاثنين أدلة على تورط إيران في تهريب الصواريخ إلى الميليشيات الحوثية في اليمن
GMT 15:26 2018 الأحد ,18 آذار/ مارسمصدر رسمي في التحالف العربي يعلن أن التحالف سيعرض الاثنين أدلة على تورط إيران في تهريب الصواريخ إلى الميليشيات الحوثية في اليمن
تألقت الممثلة الشهيرة أليسون ستونر، في العرض الأول لفيلم "Blockers" الجديد، في لوس أنجلوس، والذي أقيم في مسرح قرية ريجينجو في ويستوود مساء الثلاثاء. وجذبت النجمة البالغة من العمر 24 عامًا، انظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المثيرة، حيث ارتدت فستانًا عاريًا باللون الأسود بلا أكمام محاط بخصر شفاف، ويتميز بفتحة عالية فوق فخذها. وأكملت ستونر إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء الكلاسيكية، بتوقيع المصمم توني بيانكو، ورفعت شعرها عاليا على هيئة ذيل حصان، وسلّطت نجمة الشاشة الضوء على جمالها الطبيعي مع المكياج المذهل التي تضمّن أحمر شفاه باللون الداكن. وظهرت نجمة ديزني السابقة بعد أن كشفت بصراحة عن أول مرة أدركت فيها أنها تحب امرأة، في مقال شخصي في مجلة "Teen Vogue". تذكرت الممثلة أليسون اللحظة التي شعرت فيها بحبها لمدربتها أثناء حضورها ورشة للرقص وقالت "لقد شعرت بالحب من قبل المرأة
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