أمير تبوك يلتقي مدير العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بالمنطقة.
GMT 16:17 2017 الإثنين ,26 حزيران / يونيوأمير تبوك يستقبل المحافظين ورؤساء المراكز وأهالي المنطقة المهنئين ب عيد الفطر المبارك.
GMT 12:20 2017 الخميس ,22 حزيران / يونيوأمير تبوك يهنئ الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اختياره ولياً للعهد.
GMT 15:56 2017 الإثنين ,02 كانون الثاني / ينايرأمير تبوك يستقبل قائد أمن المنشآت في المنطقة السابق والمعين حديثاً .
GMT 13:47 2016 الأربعاء ,28 كانون الأول / ديسمبرأمير تبوك يستقبل وزير البيئة والمياة والزراعة
ظهرت هيلي ستاينفيلد، بإطلالة جذابة ومميزة، في حدث "لوس أنجلوس" الذي تم بثه مباشرة من ميدان التايمز في مدينة نيويورك الأميركية، خلال البرنامج التلفزيوني "Rockin' Eve" مع ديك كلارك للاحتفال بالعام الجديد. وخطفت الفنانة البالغة من العمر 21 عاما، الأنظار بإطلالتها المذهلة حيث ارتدت سروالا حريريا باللون الأسود مطبوعا بنقاط فضية مميزة مع حزام عريض، وقد أضافت بلوزة قصيرة كشفت عن خسرها النحيل وتتميز بأكمامها الطويلة من الجلد الأسود المزين بشعار هايلي مع هامش رمادي وريش. وأضافت النجمة لإطلالتها صندلا أسودا كشف عن طلاء أظافر قدميها باللون الأسود، في حين أضافت طلاء الأظافر الفضي لأصابع يديها. وصففت المغنية والممثلة شعرها الطويل في ذيل حصان عاليا وانيقا، تناسب مع مكياجها الناعم، حيث أضافت ظلال العيون الفضي مع اللون الأسود، ولمسة من أحمر الشفاة الوردي الداكن وحمرة الخدود. كما انضمت إليها النجمة بيبي
أرسل تعليقك