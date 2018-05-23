قوات التحالف العربي تدمر زورقين لمليشيا الحوثي الإنقلابية في البحر الأحمر غربي اليمن
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قوات التحالف العربي تدمر زورقين لمليشيا الحوثي الإنقلابية في البحر الأحمر غربي اليمن

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العرب اليوم - قوات التحالف العربي تدمر زورقين لمليشيا الحوثي الإنقلابية في البحر الأحمر غربي اليمن

قوات التحالف العربي
صنعاء - خالد عبدالواحد

قوات التحالف العربي تدمر زورقين لمليشيا الحوثي الإنقلابية في البحر الأحمر غربي اليمن

 

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قوات التحالف العربي تدمر زورقين لمليشيا الحوثي الإنقلابية في البحر الأحمر غربي اليمن قوات التحالف العربي تدمر زورقين لمليشيا الحوثي الإنقلابية في البحر الأحمر غربي اليمن



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قوات التحالف العربي تدمر زورقين لمليشيا الحوثي الإنقلابية في البحر الأحمر غربي اليمن قوات التحالف العربي تدمر زورقين لمليشيا الحوثي الإنقلابية في البحر الأحمر غربي اليمن



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كاتي بيري تخطف الأنظار بفستان بالريش الأرجواني

واشنطن ـ رولا عيسى

جذبت النجمة العالمية كاتي بيري، الأنظار بإطلالتها الغريبة والمثيرة، في حلقة الاثنين من البرنامج التليفزيوني "أميركان أيدول". وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 32 عامًا، بفستان كحلي طويل مليء بالريش الأرجواني على الكتفين والصدر والأكمام. والفستان من مجموعة أزياء خريف / شتاء 2017 للمصمم الأزياء الشهير أليكسيس مابيل. ولضمان أن تبقى جميع الأنظار حول فستانها، اختارت بيري إضافة مكياجًا بسيطًا ناعمًا من أحمر الشفاه النيود وحمرة الخدود الوردية والكحل الأسود، مع شعرها الأشقر القصير. يذكر أن كاتي بيري حصلت على 25 مليون دولار مقابل عملها ضمن فريق لجنة التحكيم في برنامج اكتشاف المواهب "أميركان أيدول" والذي انتهى بفوز المتسابقة مادي بوبي (20 عاما) من جورجيا بالجائزة الكبرى. و"أميركان أيدول" ظهر لأول مرة على  قناة إي بي سي لموسمه السادس عشر بعد أن كان يعرض على قناة فوكس لمدة 15 موسمًا، وتم

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