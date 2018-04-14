قال مسؤول في حلف شمال الأطلسي إن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ستطلع مبعوثي الحلف اليوم السبت على ضرباتها الجوية المنسقة على أهداف للحكومة السورية خلال الليل.

ومن المتوقع بدء الاجتماع الذي يحضره 29 مبعوثاً من دول الحلف في حوالي الساعة 1300 بتوقيت غرينتش.

ولم يشارك حلف شمال الأطلسي في الضربات، لكن الأمين العام للحلف ينس ستولتبنرغ قال اليوم في بيان إنه يؤيد الضربات.