عقب الضربات العسكرية الغربية على منشآت في سوريا، طالب حزب الخضر الألماني الاتحاد الأوروبي بانتهاج استراتيجية مشتركة تجاه النزاع السوري.
وقالت رئيسة الحزب أنالينا بيربوك، اليوم السبت، في برلين: "يتعين على مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية الآن دعوة كافة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي إلى الاتفاق على استراتيجية واضحة".
وأضافت بيربوك أنه "إذا لم تفعل مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد، فيدريكا موغيريني، ذلك فإنه يتعين على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أخذ زمام المبادرة". وقالت "يتعين على الأوروبيين المبادرة بعقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة... بمقدار فداحة جرائم النظام السوري وحلفائه، من الخطأ القيام بتصعيد عسكري جديد".
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