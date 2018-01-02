موظفو غزة ينظمون مسيرة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء للمطالبة بصرف رواتبهم.
GMT 04:20 2017 الإثنين ,07 آب / أغسطسوزير الخارجية الكويتي يبحث مع نظيره الجزائري سبل تعزيز العلاقات الثنائية
GMT 11:27 2017 الأربعاء ,21 حزيران / يونيوولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من دولة رئيس الوزراء اللبناني هنأه خلاله باختياره ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء
GMT 10:59 2017 الأربعاء ,21 حزيران / يونيوولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك الأردن هنأه خلاله باختياره ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء.
GMT 10:54 2017 الأربعاء ,21 حزيران / يونيوالأمير محمد بن سلمان يتلقى برقية تهنئة من رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت بمناسبة اختياره وليًا للعهد وتعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء.
GMT 10:53 2017 الأربعاء ,21 حزيران / يونيوخادم الحرمين يتلقى برقية تهنئة من رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت بمناسبة اختياره الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد وتعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء
ظهرت هيلي ستاينفيلد، بإطلالة جذابة ومميزة، في حدث "لوس أنجلوس" الذي تم بثه مباشرة من ميدان التايمز في مدينة نيويورك الأميركية، خلال البرنامج التلفزيوني "Rockin' Eve" مع ديك كلارك للاحتفال بالعام الجديد. وخطفت الفنانة البالغة من العمر 21 عاما، الأنظار بإطلالتها المذهلة حيث ارتدت سروالا حريريا باللون الأسود مطبوعا بنقاط فضية مميزة مع حزام عريض، وقد أضافت بلوزة قصيرة كشفت عن خسرها النحيل وتتميز بأكمامها الطويلة من الجلد الأسود المزين بشعار هايلي مع هامش رمادي وريش. وأضافت النجمة لإطلالتها صندلا أسودا كشف عن طلاء أظافر قدميها باللون الأسود، في حين أضافت طلاء الأظافر الفضي لأصابع يديها. وصففت المغنية والممثلة شعرها الطويل في ذيل حصان عاليا وانيقا، تناسب مع مكياجها الناعم، حيث أضافت ظلال العيون الفضي مع اللون الأسود، ولمسة من أحمر الشفاة الوردي الداكن وحمرة الخدود. كما انضمت إليها النجمة بيبي
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