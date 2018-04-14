أبدت المستشارة الألمانية، انجيلا ميركل، دعمها للضربة العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضد سوريا، فجر اليوم السبت.

وقالت ميركل اليوم السبت إن هذه الضربة العسكرية "كانت ضرورية وملائمة للحفاظ على فعالية الحظر الدولي لاستخدام الأسلحة الكيماوية ولتحذير النظام السوري من ارتكاب انتهاكات أخرى".