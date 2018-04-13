أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن لدى بلاده أدلة "دامغة" على أن الهجوم المفترض بالأسلحة الكيماوية في دوما كان "مسرحية" أعدت بمشاركة استخبارات أجنبية.

وقال خلال مؤتمر صحافي: "لدينا أدلة دامغة تؤكد أن هذه كانت مسرحية أخرى، وأن أجهزة استخبارات دولة هي حالياً في واجهة حملة كراهية روسيا تورطت فيها".

وأضاف "نتمنى من الله ألا تحدث أي مغامرة في سوريا على غرار التجربة الليبية والعراقية".

وتابع أن "أصغر خطأ في الحسابات في سوريا قد يؤدي إلى موجات جديدة من المهاجرين وأن الإنذارات والتهديدات لا تخدم الحوار".

وقال لافروف إن روسيا والولايات المتحدة تستخدمان قنوات الاتصال بينهما فيما يتعلق بسوريا.