مقتل 38 حوثيًا بينهم قيادي في مواجهات مع المقاومة التهامية

لقي 38 عنصرًا من ميليشيات الحوثي الإيرانية مصرعهم بينهم القيادي المدعو طه محمد عبد الرحمن الشهاري وعدد من مرافقيه في مواجهات مع قوات المقاومة التهامية في جبهة حيس والتحيتا جنوب محافظة الحديدة وسط هزائم وانهيارات كبيرة في صفوفهم بجبهات القتال كافة في الساحل الغربي لليمن.