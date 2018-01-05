قوات الاحتلال تعتقل شابًا عقب اجتيازه للسياج الفاصل شمال قطاع غزة.
GMT 21:05 2018 الخميس ,04 كانون الثاني / ينايرقوات الاحتلال تقتحم قرية واد رحال قضاء بيت لحم، قبل قليل.
GMT 09:03 2018 الأربعاء ,03 كانون الثاني / ينايرقوات الاحتلال تطلق النار تجاه أراضي المزارعين الفلسطينيين شرق المنطقة الوسطى بقطاع غزة.
GMT 08:09 2018 الأربعاء ,03 كانون الثاني / ينايرقوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات في بلدة سالم قبل قليل.
GMT 14:00 2017 الأحد ,31 كانون الأول / ديسمبرمواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال شرق القدس المحتلة
GMT 16:48 2017 الجمعة ,29 كانون الأول / ديسمبرقوات الاحتلال تمنع سيارات الإسعاف من دخول بلدة بيت فوريك شرق نابلس
تلعب كارين جيلان دور الكوماندوز المشاكس في الجزء الجديد من فيلم المغامرة "جومانجي"، بعد مرور21 عامًا على الجزء الأول - بطولة الراحل روبن وليامز. وحرصت جيلان على جذب الأنظار لها اذ بدت مثيرة ومتألقة في ثوب كريمي في المؤتمر الصحافي للفيلم في بكين الصين. وانضمت الممثلة البالغة من العمر 30 عاما للنجم ذا روك جونسون البالغ من العمر 45 عاما والذي ظهر انيقا وخفيفا فى بدلة رمادية مخططة. وجذبت النجمة الاسكتلندية الانتباه لارتدائها الثوب الذي أضاف مزيدا من الإثارة والرقي لجسدها الرشيق . ولمزيد من الأناقة وضعت كارين على خصرها الصغير حزامًا من الساتان، مع ارتداء قرطين من الألماس ، حمل حقيبة يد صغيرة باللون القرمزي. ولماكياج ناعم وضعت القليل من محدد الأعين، وطلاء شفاه وردي خافت وأحمر شفاه مشرق لمزيد من الإثارة. وصففت كارين شعرها اللامع بطريقة بسيطة ناعمة لإضفاء
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