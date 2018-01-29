تجدد الاشتباكات بين قوات الحماية الرئاسية والقوات التابعة للمجلس الإنتقالي الجنوبي بمديرية كريتر في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.
GMT 12:57 2017 الأحد ,10 كانون الأول / ديسمبرانتشار قوات من الحماية الرئاسية في مدينة عدن جنوبي اليمن
GMT 22:38 2017 الأحد ,23 إبريل / نيسانمقتل 7 وإصابة 15 عسكريًا من القوات اليمنية في انفجار مخزن أسلحة بعدن
ظهرت النجمة الهندية بريانكا شوبرا، بإطلالة مثيرة وجذابة، أثناء تواجدها في الحفل الذي يسبق توزيع جوائز"غرامي"، ليلة السبت في ولاية نيويورك الأميركية. ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اختارت الممثلة البالغة من العمر 35 عاما، ثوبا مثيرا، يتكون من سترة طويلة باللون الأبيض مصنوعة من قماش الحرير مفتوحة تكشف عن حمالة صدر من الدانتيل الأسود، وقد زينت نهايات أكمام سترتها بالريش الأبيض، ونسقت السترة مع سروالا فضفاضا بخصر عالٍ مطابق لنفس اللون الأبيض اللامع، وأكملت إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات كعب التي أخفاها سروالها الطويل، مع مجموعة من القلائد وزوج من الأقراط الذهبية الصغيرة، كما اختارت المكياج الطبيعي وطبقت ظلال عيون أرجواني لامع، وأحمر شفاه باللون الأرجواني الغامق. يعود حفل توزيع جوائز "غرامي" في دورته ال 60، لمدينة نيويورك، بدلا من مدينة لوس أنجلوس، للمرة الأولى منذ عام 2003 هذا العام،
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