تقرير حقوقي يوثق 2250 انتهاكا بحق الصحفيين اليمنيين خلال الثلاثة الأعوام الماضية معظمها ارتكتبتها مليشيا الحوثي
GMT 18:37 2018 الخميس ,11 كانون الثاني / يناير4 مدنيين من أسرة واحدة في قصف لمليشيا الحوثي على منطقة الضباب بمحافظة تعز جنوبي اليمن
GMT 16:14 2018 الخميس ,11 كانون الثاني / ينايرإعلاميون ونشطاء يعلنون عن تنظيم تظاهرة إلكترونية على مواقع التواصل الإجتماعي عند الساعة الثامنة من مساء اليوم الخميس تضامناً مع صحفيي اليمن باللغتين العربية والإنجليزية على هشتاج ثمن الخذلان
GMT 13:53 2018 الخميس ,11 كانون الثاني / ينايرطارق صالح نجل شقيق الرئيس الراحل علي عبدالله صالح ، يصل الى مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة شرقي اليمن قادم من محافظة مأرب لتقديم واجب العزاء لاسرة عارف الزوكا ، بعد تضارب الانباء حول مقتله .
GMT 13:47 2018 الخميس ,11 كانون الثاني / ينايرمنظمة الصحة_العالمية : ارتفاع وفيات وباء الدفتيريا في اليمن إلى 48 حالة.
GMT 12:55 2018 الخميس ,11 كانون الثاني / ينايرالمقاومة بغزة تطلق النار صوب طائرة تصوير اسرائيلية
GMT 07:53 2018 الخميس ,11 كانون الثاني / ينايرإسرائيل تقر بناء 1100 وحدة سكنية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية
GMT 07:44 2018 الخميس ,11 كانون الثاني / ينايرالنيران تشتعل بمركبة احدى المواطنين دون معرفة الأسباب وسط مدينة طولكرم قبل قليل.
GMT 07:42 2018 الخميس ,11 كانون الثاني / ينايرقوات الاحتلال تحتجز عدد من المركبات على مدخل دير شرف غرب نابلس قبل قليل.
خطفت النجمة العالمية أنجلينا جولي، أنظار الحضور وعدسات المصورين بإطلالتها الأنيقة والجذابة، خلال حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" بدورته الـ74 الذي أقيم مساء الثلاثاء في سيبرياني بمدينة نيويورك الأميركية. وتمكنت العديد من النجمات خطف الأنظار إلى إطلالاتهن الأنيقة والمميزة، وبعضهن اخترن الأسود أيضًا، وظهرت الممثلة الشهيرة البالغة من العمر 42 عاما مع بناتها شيلوه (11 عاما) وزهرة (13 عاما) اللاتي ظهرتا بإطلالة سوداء مميزة، لكي تتناسب مع إطلالة والدتهما على السجادة الحمراء، ومثلما فعل الجميع تضامنًا مع ضحايا التحرش الجنسي ورفضًا له، خاصة بعد الاتهامات التي وجهت إلى المنتج هارفي واينستين، بالإضافة إلى ظهورها إلى جانب الناشطة في مجال حقوق الإنسان والمنتجة لونغ أونغ، منتجة فيلهما الجديد First They Killed My Father . بدت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار مذهلة في فستانا أسودا من قماش الدانتيل الأنيق، وأبرز الفستان قوامها الممشوق
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