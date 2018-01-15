مقتل 9 أشخاص على الأقل في اشتباكات مع الميليشيات قرب مطار معيتيقة في العاصمة طرابلس
GMT 07:09 2018 الإثنين ,15 كانون الثاني / ينايراشتباكات بين ميليشيات مسلحة في محيط مطار معيتيقة في طرابلس
GMT 13:53 2017 السبت ,04 تشرين الثاني / نوفمبرمقتل وإصابة 5 جنود ليبيين إثر هجوم مسلح على بوابة للجيش الليبي
GMT 21:17 2017 الأحد ,13 آب / أغسطسمسلحون يختطفون رئيس الوزراء الليبي السابق علي زيدان في طرابلس
GMT 16:00 2017 الأربعاء ,28 حزيران / يونيوميليشيات موالية للقاعدة تحتجز أعضاء في بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بمدينة الزاوية غربي طرابلس
GMT 22:25 2017 الجمعة ,23 حزيران / يونيومفتي طرابلس يؤكد أن الاعتداء على مكة هو اعتداء على جميع المسلمين
ظهرت النجمة الشهيرة كيندال جينر خلال عرض أزياء العلامة التجارية "Dsquared2" ، الذي أقيم الأحد الماضي، ببالطو ضخم من الفرو؛ على الرغم من الهجوم الذي طال عائلتها لارتدائهم الملابس الفرو الطبيعي في الماضي، ما أثار جدلًا واسعًا بين جمهورها. ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كانت بالتأكيد كيندال جينر المنتمية لعائلة "كارداشيان"، الأكثر لفتًا للانتباه، خاصة بما ارتدته من معطف ضخم مبطن بالفرو، من رقبتها حتى أسفل ركبتها خلال العرض. ولم تعقب العلامة التجارية DSquared2 و كيندال جينر على طبيعة الملابس. والعلامة التجارية، التي اشتهرت بالأزياء الفاخرة التي لا مثيل لها من الثنائي الأيقوني الشهير دين ودان كاتن، تصنع حاليا بنسبة 100٪ من قبعات فراء الراكون، و 50٪ من جلد الماعز و 50٪ من فرو الثعلب للنساء، فضلا عن سترات الأطفال المصنوعة من فراء الذئب. وبطبيعة الحال، أثار معطف جينر جدلا كبيرا
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