أعلن التلفزيون الرسمي الجزائري اليوم الأربعاء ارتفاع عدد قتلى تحطم طائرة عسكرية في مطار ببوفاريك إلى 257
GMT 11:10 2018 الأربعاء ,11 إبريل / نيسانترامب يعلن أن روسيا لايجب أن تكون شريكًا لمن يقتل شعبه بالغاز ويستمتع بذلك
GMT 10:52 2018 الأربعاء ,11 إبريل / نيسانأمير الكويت يعزي الرئيس الجزائري في ضحايا حادث تحطم الطائرة العسكرية
GMT 10:46 2018 الأربعاء ,11 إبريل / نيسانرئيس أركان الجيش الجزائري يتفقد موقع تحطم الطائرة العسكرية
GMT 10:43 2018 الأربعاء ,11 إبريل / نيسانالدفاع المدني الجزائري تعلن ارتفاع عدد قتلى الطائرة العسكرية المنكوبة إلى 181
GMT 09:07 2018 الأربعاء ,11 إبريل / نيسانسقوط طائرة عسكرية في الجزائر أثناء توجهها إلى مدينة بشار
ظهرت الممثلة ناعومي واتس، بإطلالة ساحرة خلال حفلة "Tribeca Ball" الخيرية، في أكاديمية نيويورك للفنون والتي يعتبر أفضل حملة لجمع التبرعات بين المطلعين على عالم الفن، حيث ارتدت النجمة الشهيرة، البالغة من العمر 49 عاما، فستانًا أنيقًا باللون الوردي، مزين بنقاط "البولكا" السوداء، والأزهار، ويتميز بأكمام قصيرة. وأكملت واتس إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات كعب عال، وتركت شعرها الأشقر القصير منسدلا بطبيعته ليكشف عن أقراطها الماسية الطويلة، بينما كان مكياجها ناعما يحتوي على لمسة من ظلال العيون الدخانية مع القليل من أحمر خدود بلمسة من أحمر شفاه داكن اللون. وحضرت الحفلة الفنانة جوليان مور وزوجها السينمائي بارت فروندليتش، واختارت النجمة البالغة من العمر 57 عاما فستانا حريريا يقترب طوله من الكاحل، مع خط رقبة على شكل حرف V باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بمكياج أنيق كشف عن جمال ملامحها فوضعت الماسكارا
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