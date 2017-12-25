تحليق مكثف لطيران التحالف العربي في سماء العاصمة صنعاء شمال اليمن.
GMT 18:53 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرانفجار عنيف يهز العاصمة صنعاء شمال اليمن بالتزمن مع تحليق مكثف لطيران التحالف العربي
GMT 18:36 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرطيران التحالف العربي يحلق في سماء العاصمة صنعاء شمال اليمن
GMT 15:40 2017 السبت ,23 كانون الأول / ديسمبرطيران التحالف يشن 7 غارات على مواقع الحوثيين في منطقة البقع أقصى شمال اليمن
GMT 15:20 2017 السبت ,23 كانون الأول / ديسمبرغارتين لطيران التحالف العربي على مواقع الحوثيين في معسكر العمري في محافظة تعز جنوب اليمن
GMT 16:08 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبر10 غارات لطيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة شمالي اليمن
تقضي عارضة الأزياء بلاك شاينا، أول احتفال لعيد الميلاد مع ابنتها دريم من خطيبها السابق روب كارداشيان، نجم التليفزيون، وفي أحدث ظهور لها، لفتت النجمة الأميركية الأنظار لها بإطلالتها المثيرة أثناء خروجها للتسوق يوم السبت. وارتدت شاينا فستانًا قصيرًا ضيقًا مخططًا بألوان محايدة أبرز منحنيات جسدها الذي يشبه الساعة الرملية مما جذب الأنظار إليها، ونسقته مع زوج من الأحذية فوق الركبة مطابقة، مع حزام أسود وحقيبة جلدية مطابقة. وصففت نجمة تليفزيون الواقع، شعرها الأشقر على شكل موجات لينسدل بطبيعته على كتفيها وظهرها، مع مكياج ناعم. ونشرت شاينا، الأسبوع الماضي،عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات" صورة لأطفالها " كينج كايرو" (5 أعوام)، و"دريم" (13 شهرًا) بملابس بابا نويل يوم الأربعاء الماضي، وكان كلاهما يرتديان قبعات احتفالية. واستحوذ خلاف شاينا مع خطيبها اهتمام الاعلام في الشهور الأخيرة حيث شن روب كارداشيان شقيق
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