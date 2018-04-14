وفد أمني مصري يصل غزة

قالت مصادر فلسطينية إن وفداً أمنياً مصرياً وصل، اليوم السبت، إلى قطاع غزة لإجراء مباحثات بشأن ملف المصالحة الفلسطينية.

وذكرت المصادر أن الوفد دخل إلى قطاع غزة قادماً من الضفة الغربية عبر حاجز "بيت حانون/إيرز" الخاضع للسيطرة الإسرائيلية.