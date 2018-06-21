الحكومة الفلسطينية تطالب اليونسكو بتحمل مسؤولياتها تجاه العدوان الإسرائيلي على الحرم الإبراهيمي

طالبت الحكومة الفلسطينية، المجتمع الدولي، والمنظمات والهيئات الدولية وعلى رأسها "اليونسكو"، بتحمل مسؤولياتهم تجاه العدوان الاحتلالي المستمر على الحرم الإبراهيمي الشريف.

وحذر المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، اليوم، من مغبة تنفيذ ما أعلن عنه مستوطنون بإقامة حفل موسيقي داخل الحرم ، بالتزامن مع افتتاح مركز لشرطة الاحتلال في الحرم، الامر الذي يعد اعتداءً فظيعاً على هذا المسجد الإسلامي، وتدنيسا لقدسيته في سابقة لم يشهد لها التاريخ مثيلا.

وحمل المحمود، حكومة الاحتلال المسؤولية كامل المسؤلية عن هذا الاعتداء السافر، الذي يضاف الى سجل الاعتداءات الاحتلالية الأسود، بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.