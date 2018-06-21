الحكومة الفلسطينية تطالب اليونسكو بتحمل مسؤولياتها تجاه العدوان الإسرائيلي على الحرم الإبراهيمي

طالبت الحكومة الفلسطينية، المجتمع الدولي، والمنظمات والهيئات الدولية وعلى رأسها "اليونسكو"، بتحمل مسؤولياتهم تجاه العدوان الاحتلالي المستمر على الحرم الإبراهيمي الشريف.
وحذر المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، اليوم، من مغبة تنفيذ ما أعلن عنه مستوطنون بإقامة حفل موسيقي داخل الحرم ، بالتزامن مع افتتاح مركز لشرطة الاحتلال في الحرم، الامر الذي يعد اعتداءً فظيعاً على هذا المسجد الإسلامي، وتدنيسا لقدسيته في سابقة لم يشهد لها التاريخ مثيلا.
وحمل المحمود، حكومة الاحتلال المسؤولية كامل المسؤلية عن هذا الاعتداء السافر، الذي يضاف الى سجل الاعتداءات الاحتلالية الأسود، بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
GMT 10:32 2018 الخميس ,21 حزيران / يونيوالصليب الأحمر الدولي يطلع على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في مخيم عين الحلوة قرب مدينة صيدا اللبنانية
GMT 12:00 2018 الإثنين ,05 شباط / فبرايرروسيا تأمر طائراتها الحربية في سورية بالتحليق على ارتفاع أعلى
أثبتت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج البريطانية الشهيرة أليكسا تشونغ، أن المشاهير يعانون نفس المأساة بسبب الكعب العالي مثل أي شخص آخر، وظهرت بقدمين حافيتين بعد انتهاء حفل "Serpentine Gallery Summer" في العاصمة البريطانية لندن، ليلة الثلاثاء، والذي ضم عددا من نجوم الموضة، الموسيقى، والفن. وظهرت الفتاة البريطانية البالغة من العمر 34 عاما، مفعمة بالحيوية والنشاط، حيث اعتلت وجهها ابتسامة ساحرة، خلال الحفل، الذي أقيم في حدائق كنسينغتون في لندن . وبعد خروج عارضة الأزياء المعروفة بإحساسها الأنيق، كنموذج ومصممة أزياء شهيرة، من الحفل ، انتزعت حذائها الأسود ذو الكعب العالي من توقيع كريستيان لوبوتان، ومشت بدونه لتحظى بالقليل من الراحة. وارتدت فستانًا أنيقًا من الدانتيل والشيفون الأسود بدون حمالة، يتميز بفتحة أمامية أبرزت مفاتنها، بالإضافة إلى ربطة عنق بنفس اللون حول رقبتها، وصففت شعرها في شكل ذيل حصان فضفاض، ولفتت الانتباه
أرسل تعليقك