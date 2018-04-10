الصين وفانواتو تنفيان وجود اي خطة تسعى لاقامة قاعدة عسكرية

نفت الصين وفانواتو الثلاثاء بشدة اجراء اي محادثات لاقامة قاعدة عسكرية صينية في هذا الارخبيل الواقع في المحيط الهادىء، بعد معلومات في هذا الشأن نشرتها صحيفة استرالية.