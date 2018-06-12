ترمب يصرح الصين دولة عظيمة وزعيمها عظيم وهو صديقي

صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الصين دولة عظيمة وزعيمها عظيم وهو صديقي.

وقال انتقادات ترودو ستكلف كندا ثمنا باهظا.

وأكد سأفعل ما بوسعي لأجعل العالم مكانا أكثر أمانا وكنت أتمنى لو أن هذا الاجتماع عقد قبل 15 عاما .