أكد قائد القوة البرية للجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري أن انسحاب أميركا من الاتفاق النووي “لن يترك أي تأثير” على البنية الدفاعية الإيرانية.

وقال حيدري في كلمة اليوم: إن “القوات المسلحة ستواصل الدفاع عن المصالح الوطنية وسيادة إيران بمنتهى الاقتدار وحتى آخر رمق”.

وجدد حيدري التأكيد على أن إيران وخلافا للاتهامات والمزاعم الموجهة ضدها لا تشكل أي تهديد للدول الأخرى ولا تطمع في توسيع نفوذها.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن يوم الثلاثاء الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد في عام 2015 ما أثار انتقادات دولية واسعة حتى من أقرب حلفاء واشنطن.