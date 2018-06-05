الملك عبدالله الثاني يطالب الحكومة الجديدة بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل كامل
GMT 12:13 2018 الثلاثاء ,05 حزيران / يونيو"لافارج" تطلب تأجيل التحقيق معها في قضية تمويل "جماعات إرهابية" في سورية
GMT 09:35 2018 الثلاثاء ,05 حزيران / يونيووزير الخارجية التركي يعلن أن خطة العمل المشتركة مع واشنطن بشأن منبج سيبدأ تطبيقها خلال 10 أيام
GMT 13:48 2018 الإثنين ,04 حزيران / يونيوالجيش الليبي يستعيد السيطرة على كلية الشرطة من تنظيم "القاعدة" غرب درنة
GMT 20:38 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيوالتحالف العربي في اليمن يعلن ان فرق الألغام التابعة للمقاومة الوطنية تتنكن من تفكيك مئات الألغام والعبوات الناسفة والمموهة
GMT 20:35 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيوالتحالف العربي في اليمن يعلن ان المقاومة الوطنية وألوية العمالقة والمقاومة التهامية تعثر على كميات كبيرة من أسلحة ميليشيات الحوثي بعد فرارها وترك مواقعها
ظهرت عارضتا الأزياء كايا جربر وبيلا حديد، على منصة عرض أزياء المصمّم الشهير ألكساندر وانغ، ليلة الأحد في مدينة نيويورك الأميركية. ووفقا إلى صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ظهرتا بإطلالة مميزة مِن سترات جلدية كبيرة الحجم، وشورت، وحمالات صدر من الدانتيل في العرض الذي أقيم بمنطقة South Street Seaport Pier 17 في نيويورك. وتعدّ هذه المجموعة، التي كانت متوفّرة خلال شهر سبتمبر/ أيلول، مستوحاة من أزياء والدي وانغ وتضم مجموعة من القطع الأنيقة والعصرية. وارتدت جربر البالغة من العمر 16 عاما، على المدرج أحذية الكاحل الرياضية مع الجوارب البيضاء بالإضافة إلى شورت من الجينز مربوط عند الخصر بحزام أسود، ونسقته مع سترة جلدية، وحمالة صدر سوداء من الدانتيل، وزوج من قفازات الدراجة النارية وظهرت بيلا حديد، البالغة من العمر 21 عاما، بنفس الحذاء والجوارب التي ارتدتها جربر، وكانت تتدلى من يدها اليسرى
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