طلقات تحذيرية من الجيش اليوناني على مروحية تركية لإبعادها عن جزيرة في بحر إيجه

ذكر تلفزيون "إي آر تي" الرسمي، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن وزارة الدفاع في أثينا، أن جنوداً يونانيين أطلقوا طلقات تحذيرية على مروحية تركية، لإجبارها على الابتعاد عن جزيرة في بحر إيجه.