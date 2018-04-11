أمير الكويت يعزي الرئيس الجزائري في ضحايا حادث تحطم الطائرة العسكرية

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقية عزاء إلى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا تحطم طائرة عسكرية جزائرية قرب مطار بوفاريك بولاية البليده الجزائرية، والذى أسفر عن سقوط عشرات الضحايا .