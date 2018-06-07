السعودية تعلن أن الإرهابيون المحكوم عليهم بالإعدام خططوا لإغتيال شخصيات بارزة
GMT 11:07 2018 الخميس ,07 حزيران / يونيوقوات الاحتلال تعتقل شاباً من بلدة كفل حارس قضاء سلفيت قبل قليل.
GMT 11:01 2018 الخميس ,07 حزيران / يونيوالسفير الأميركي لدى اليمن يعلن أن واشنطن ستعمل مع شركائها على استعادة الشرعية في اليمن وضمان أمنه واستقراره.
GMT 10:59 2018 الخميس ,07 حزيران / يونيوإصابة أحد أفراد الحملة الأمنية برصاص مسلحين قرب المستشفى الجمهوري بمدينة تعز جنوب غربي اليمن
GMT 10:54 2018 الخميس ,07 حزيران / يونيونتانياهو يحذر بأن نظام بشار الأسد {لم يعد بمأمن} من أي رد إسرائيلي
GMT 10:50 2018 الخميس ,07 حزيران / يونيوالحكم بإعدام 4 إرهابيين كونوا خلية لصالح إيران
ظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، إيما ستون، في حفلة توزيع جوائز "LVMH Prize" لعام 2018، والتي تدعم مصممي الأزياء الشباب في جميع أنحاء العالم، في مؤسسة العلامة التجارية الشهيرة "لويس فيتون" في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الأربعاء. وجذبت نجمة فيلم "La La Land" البالغة من العمر 29 عاما، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الأنيقة والمميزة، وباعتبارها سفيرة للعلامة التجارية، فليس من المفاجئ أن تختار إيما ارتداء أزياء من تصميم دار الأزياء الفرنسية لويس فيتون، حيث ارتدت سروالا اسودا ذو خصر طويل وواسع، وسترة جريئة باللون الأبيض مع حزام اسود من الجلد، وأكملت نجمة هوليوود إطلالتها بزوجًا من الأحذية السوداء ذات كعب عال، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه القرمزي اللامع، و حقيبة يد مستوحاة من الطراز القديم وتزينت بأقراط مرصعة بالماس. كانت إيما ستون في باريس لتقديم جائزة LVMH
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