طيران الاباتشي يقصف فلول الميليشيات في ساحة العروض قرب المطار
GMT 10:58 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيوسورية تعرب عن إدانتها الشديدة ورفضها المطلق إزاء توغل قوات تركية وأميركية في محيط مدينة منبج
GMT 10:48 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيوالسيطرة الكاملة على مطار الحديدة بكامل مبانيه ومرافقه
GMT 10:07 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيووفاة الفنانة آمال فريد بعد صراع مع المرض
GMT 10:04 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيوأستراليا والاتحاد الأوروبي يطلقان مفاوضات رسمية حول اتفاقية تجارة حرة
GMT 10:01 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيوالصين تتعهد بمقاومة الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة
GMT 09:58 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيوميليشيات الحوثي تحتجز المدنيين وتقوم بالتحقيق معهم في الحديدة
GMT 09:58 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيوتراجع الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية
GMT 09:55 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيوقوات الجيش اليمني تتمكن من قطع طرق إمدادات لميليشيات الحوثي إلى الحديدة
ظهرت النجمة إليانور توملينسون، بإطلالة أنيقة ومميزة، امس الاثنين، حيث انضمت إلى الممثلة جوان فروجات، في مهرجان "مونت كارلو" التلفزيوني في موناكو. وارتدت النجمة البالغة من العمر 26 عاما، فستانا شبه شفاف، مطرز بشكل مذهل باللون الرمادي، ومزود بطبقة شبكية كشفت عن مفاتنها. وأضافت إليانور - التي تلعب دور زوجة "بولدارك" Demelza في الدراما التي تدور أحداثها في "كورنويل" - بعض الارتفاع الإضافي إلى مظهرها من خلال الأحذية ذات الكعب العالي باللون الأبيض ، مع وضع القليل من الاكسسوارات للفت الانظار إلى فستانها المميز. وأكملت إليانور إطلالتها بمكياج ناعم أبرز بشرتها الخالية من العيوب مع لمسة من أحمر الشفاة الاحمر واحمر الخدود الوردي. وكانت إلينور تثير إعجاب المشاهدين أسبوعًا بعد أسبوع في دورها في مسلسل "بولدارك" والذي جسدت فيه شخصية "Demelza"، حيث لعبت دور البطولة مع إيدين ترنر ، الذي فاز
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